27 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Borcunu ödemek için parka çağırıp nişanlısının yanında öldürdü! Ankara'da korkunç cinayet...

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 27.08.2024 16:35 Güncelleme: 27.08.2024 16:36
ABONE OL
Borcunu ödemek için parka çağırıp nişanlısının yanında öldürdü! Ankara’da korkunç cinayet...

Ankara'da H.G. 20 yaşındaki borcunu ödemek için parka çağırdığı Burak Tüfekçi'yi nişanlısının yanında öldürdü. Kaçan şüpheliler polis tarafından yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör