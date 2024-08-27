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Tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı! Siparişe giden kurye paket oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 15:59 Güncelleme: 27.08.2024 16:11
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Tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı! Siparişe giden kurye paket oldu

İstanbul'da sipariş götürdüğü binanın asansörüne tuvaletini yapan kurye mahsur kaldı. Asansörün arıza yapmasıyla neye uğradığını şaşıran kuryenin çaresiz şekilde tuşlara bastığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta sipariş getiren kurye, tuvaletini yaptığı asansörün arıza yapması sonucunda mahsur kaldı.

Yaşanan o trajikomik anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, dün İstanbul Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı. Lüks bir siteye sipariş getiren kurye, dönerken asansöre tuvaletini yaptı.

Saniyeler içinde asansör arıza yaparken, kurye mahsur kaldı. Dakikalarca içeride mahsur kalan adam çaresizce tuşlara basarken, site görevlileri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yaşanan o trajikomik anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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