Tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı! Siparişe giden kurye paket oldu

Saniyeler içinde asansör arıza yaparken, kurye mahsur kaldı. Dakikalarca içeride mahsur kalan adam çaresizce tuşlara basarken, site görevlileri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yaşanan o trajikomik anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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