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Ankara’da inşaattan malzeme çalan hırsızlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 16:02 Güncelleme: 27.08.2024 16:03
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Ankara’da inşaattan malzeme çalan hırsızlar kamerada

Ankara Sincan ilçesinde inşaat alanından kontrplak çalan kişilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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