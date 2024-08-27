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Trafikte drift atarken görüntülenen araca 32 bin 233 TL ceza

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 16:23
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Trafikte drift atarken görüntülenen araca 32 bin 233 TL ceza

Aksaray’da trafikte drift atarak seyreden otomobil bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, sürücüye 32 bin 233 TL ceza kesildi.

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