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Bıçaklı alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 16:20 Güncelleme: 27.08.2024 16:20
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Bıçaklı alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Ankara’da iki grup arasında alacak verecek sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

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