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Otomobilden elektronik cihazları çaldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 16:24
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Otomobilden elektronik cihazları çaldı

Batman’da bir otomobilin arka camını patlatan hırsız otomobil içindeki yaklaşık 25 bin TL değerindeki elektronik cihazları alarak kayıplara karıştı.

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