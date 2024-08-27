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Sudan'ın doğusunda baraj çöktü! Selde 30 kişi öldü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 12:53
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Sudan’ın doğusunda baraj çöktü! Selde 30 kişi öldü

Sudan'daki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), ülkenin doğusundaki Arbaat Barajı'nın çökmesi sonucu meydana gelen selde 30 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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