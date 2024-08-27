Eşini döve döve öldürmüştü! Yakalanınca boğazına bıçak dayadı

Eşini öldürdükten sonra kaçan Hasan Dim, izini kaybettirdi. Polis ve jandarma ekipleri yakalama çalışmalarını sürdürürken, güvenlik güçlerine Dim'in Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı, iki ayrı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kurarak, Karacakılavuz Mahallesi ve çevresinde çalışma başlattı.

BIÇAĞI BOGAZINA DAYADI

JASAT ekipleri, bu sabah saatlerinde Hasan Dim'i Karacakılavuz'da motosikletiyle giderken takibe alıp, durdurdu. Motosikletten inen Dim, yanında taşıdığı bıçağı boğazına dayayıp, Gelmeyin kendimi keserim, kendimi öldürürüm dedi. JASAT ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasıyla Dim, elindeki bıçağı bırakıp teslim oldu.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Hasan Dim'in bıçağı boğazına dayadığı ve jandarma ekiplerinin ikna çabaları, yoldan geçen kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Gözaltına alınan Hasan Dim ile ilgili soruşturma sürüyor.