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Oğluyla kavga eden çocuğu arabasıyla ezmişti! Tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 13:28
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Oğluyla kavga eden çocuğu arabasıyla ezmişti! Tutuklandı

Bolu'da bir kadın oğlunun kavga ettiği 12 yaşındaki çocuğa otomobiliyle çarptı. O anlar kameraya yansırken, çocuğun vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde G.M.U. isimli kadın, oğlunun kavga ettiği S.E.Y. (12) isimli çocuğa otomobiliyle çarptı, o anlar kameraya yansıdı. S.E.Y., tedavisi sonrası taburcu olurken, gözaltına alınan G.M.U., tutuklandı.

Olay, 11 Ağustos'ta Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. G.M.U. isimli kadın, oğluyla daha önce kavga eden S.E.Y. isimli çocuğu başka bir arkadaşıyla bisiklet sürerken gördü.

Kadın, otomobilini 2 çocuğun üzerine sürüp, S.E.Y.'ye çarparak üzerinden geçti. Diğer çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra G.M.U. ve diğer çocuk tarafından S.E.Y. otomobilin altından çıkartıldı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen S.E.Y.'nin tedavisi sonrası taburcu olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan G.M.U.'ya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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