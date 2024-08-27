Oğluyla kavga eden çocuğu arabasıyla ezmişti! Tutuklandı

Kadın, otomobilini 2 çocuğun üzerine sürüp, S.E.Y.'ye çarparak üzerinden geçti. Diğer çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra G.M.U. ve diğer çocuk tarafından S.E.Y. otomobilin altından çıkartıldı.