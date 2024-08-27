Sudan’da sel felaketi! 9 kişi hayatını kaybetti

Haberde, seller nedeniyle yüzlerce evin yıkıldığı, birçok kişinin kayıp olduğu ve çok sayıda kişinin dışarda kaldığı ifade edildi.

"DEVLET KURUMLARINI HAREKETE GEÇİRECEĞİZ"

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Konsey Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Tokar'da şiddetli yağış ve sellerin vurduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Burhan, hasarın boyutunun incelendiğini ve sellerden etkilenenlere destek verileceğini belirterek, "İnsanların acılarını hafifletmek için gerekli tüm yardım ve desteği sağlayacağız, etkilenenlerin bu sıkıntıyı aşmalarına yardımcı olmak için tüm devlet kurumlarını harekete geçireceğiz." ifadesini kullandı.