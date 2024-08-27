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Sudan'da sel felaketi! 9 kişi hayatını kaybetti

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 01:04 Güncelleme: 27.08.2024 01:05
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Sudan’da sel felaketi! 9 kişi hayatını kaybetti

Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinin Tokar şehrindeki şiddetli sağanak nedeniyle nehir taştı. Yaşanan felakette 9 kişinin öldüğü ve 500 ailenin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı öğrenildi.

Sudan'da şiddetli yağışlar nedeniyle nehrin taşması sonucu meydana gelen sellerde 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, Tokar şehrinde şiddetli yağışlar sonucu Baraka Nehri'nin taştığı ve bölgede seller oluştuğu belirtildi.

KAYIPLAR VE DIŞARIDA KALANLAR VAR

Açıklamada, seller nedeniyle yaklaşık 500 ailenin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi. Yerel yayın yapan et-Tagyir gazetesinin haberine göre, Baraka Nehri'nin taşıması sonucu meydana gelen sellerde 9 kişinin hayatını kaybettiği ve ölü sayısının çok daha fazla olabileceğinden endişe edildiği aktarıldı.

Haberde, seller nedeniyle yüzlerce evin yıkıldığı, birçok kişinin kayıp olduğu ve çok sayıda kişinin dışarda kaldığı ifade edildi.

"DEVLET KURUMLARINI HAREKETE GEÇİRECEĞİZ"

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Konsey Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Tokar'da şiddetli yağış ve sellerin vurduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Burhan, hasarın boyutunun incelendiğini ve sellerden etkilenenlere destek verileceğini belirterek, "İnsanların acılarını hafifletmek için gerekli tüm yardım ve desteği sağlayacağız, etkilenenlerin bu sıkıntıyı aşmalarına yardımcı olmak için tüm devlet kurumlarını harekete geçireceğiz." ifadesini kullandı.

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