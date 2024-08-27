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Otomobil ile çarpıştıktan sonra kanala düştü! Yaralılar var

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 01:20 Güncelleme: 27.08.2024 01:20
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Otomobil ile çarpıştıktan sonra kanala düştü! Yaralılar var

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada bir otomobil takla atarak kanala devrildi. Meydana gelen kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralanırken olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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