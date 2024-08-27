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Korkunç kaza! Akaryakıt tankeri devrildi alev topuna döndü

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 00:56 Güncelleme: 27.08.2024 00:56
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Korkunç kaza! Akaryakıt tankeri devrildi alev topuna döndü

Çankırı'nın Orta ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Akaryakıt tankeri şarampole devrildi ve ardından alev topuna döndü. Tanker sürücüsünün yaralandığı kazada yol bir süre çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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