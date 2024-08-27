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Sakarya'da işçi servisi ve otomobil çarpıştı! 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 01:41
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Sakarya’da işçi servisi ve otomobil çarpıştı! 3 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde işçi taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması yaşanan feci kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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