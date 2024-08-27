27 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Kaçak göçe geçit yok! Balıkesir açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 01:46 Güncelleme: 27.08.2024 01:47
ABONE OL
Kaçak göçe geçit yok! Balıkesir açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık'ta yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen last,ik botta bir grup tespit edildi. Ekiplerin durdurduğu botta 19'u çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör