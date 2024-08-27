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Niğde'deki cinayetin zanlısı Ankara'da yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.08.2024 22:33
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Niğde’deki cinayetin zanlısı Ankara’da yakalandı

Niğde'de bir kişinin öldürülmesi ve bir kişinin yaralanması olayına karışan zanlı, Ankara'da gözaltına alındı. Zanlı Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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