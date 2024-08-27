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İstanbul'da markete silahlı saldırı! Polis peşlerine düştü

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 27.08.2024 21:55 Güncelleme: 27.08.2024 21:55
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İstanbul’da markete silahlı saldırı! Polis peşlerine düştü

Kağıthane ilçesinde bulunan markete silahlı saldırı düzenlendi. Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı, dün 02.50 sıralarında Merkez Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille cadde üzerindeki marketin önüne gelen saldırganlar, markete silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede markete 7 merminin isabet ettiği belirlendi. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, saldırganların otomobille olay yerine geldiği, otomobilin camını açtıktan sonra markete silahlı saldırıda bulundukları görülüyor. Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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