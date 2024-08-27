Muğla'da Senem Kıvrık cinayetinde kan donduran detay! Katil kocanın planı ortaya çıktı
Muğla'da dehşete düşüren bir cinayet işlendi. Hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı bulunan Muhittin Kıvrık, eşi Senem Kıvrık'ı sokak ortasında bıçaklayarak katletti. Senem Kıvrık cinayetinde ise yeni detaylar ortaya çıktı. Vicdansız koca Muhittin Kıvrık, tasarlayarak eşini öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken cinayet planı tüyler ürpertti. Katil kocanın planındaki "bıçak ve çakı" detayı ortaya çıkarken internet aramaları ise dehşete düşürdü.
Menteşe ilçesinin Orhaniye Mahallesi'nde, Muhittin Kıvrık, dün sabah saatlerinde park halindeki otomobilde, 2 çocuk annesi eşi Senem Kıvrık'ı karnından bıçaklayıp olay yerinden kaçmış ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Senem Kıvrık müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Bu dehşet cinayete ,ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Cani kocanın cinayet planı kan dondururken internette yaptığı aramalar dehşete düşürdü.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve bir kırtasiyede kasiyer olarak çalışan Senem Kıvrık (40), kendisine şiddet uygulayan eşi Muhittin Kıvrık (43), hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı aldırdı.
Orhaniye Mahallesindeki Akasya Sokak'ta konuşmaya başlayan çift arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, araçtan inen Senem Kıvrık, kaçmak istedi.
SOKAK ORTASINDA KADINI KATLETTİ
Ancak araçtaki sopayı alıp peşinden koştuğu eşinin başına vurarak yaralayan Muhittin Kıvrık, ardından da karnından bıçakladı. Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Senem Kıvrık, hayatını kaybetti.
Muhittin Kıvrık'ın ise ormanlık alana kaçtığı belirlendi. Jandarma ve polis ekipleri, saldırganı yakalamak için bölgeyi abluka altına aldı.
KATİL TUTUKLANDI
Kıvrık, ekiplerin çalışmaları sonucu gözaltına alındı. Cinayette kullandığı bıçak da ekipler tarafından ele geçirildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "Kesici aletle kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Öte yandan talihsiz kadının bıçakla öldürüldüğü dehşet anlarının da görüntüleri ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan Kıvrık, adliyeye sevk edildi. Senem'i öldüren cani koca Muhittin Kıvrık çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TÜYLER ÜRPERTEN DETAY!
Senem Kıvrık cinayetinde şok detaylar ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi koca Muhittin Kıvrık'ın cinayetten önce cep telefonu interneti aracıyla çakı ve bıçak araştırması yaptığı öğrenildi. Ayrıca cinayetten sonra eşimin kusurlu olması için ne yapma şeklinde başlıklı arama yaptığı tespit edildi.
CANİ KOCANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!
Katil koca Kıvrık, ifadesinde cinayet anına ilişkin verdiği ifade de "Eşim Senem Kıvrık ile son 3 aydır evliliğimizde sorunlar vardı. Medenice ayrılmak istediğini söyledi, ben ise ayrılmak istemiyordum. Olay günü evde canım sıkılır diye arabada oturuyordum, bir de baktım ki Senem yoldan geçiyor. Beni gördü durdu, bunun üzerine konuşmaya başladık. Yaklaşık 3 4 dakika kendisiyle konuştuk. Bu sırada kendisi sürekli bana hakaret ederek git, gelme diyordu, bana "seni aldattım" dedi.
Cani kocanın ifadesinin devamı şu şekilde:
"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNEREK BIÇAKLADIM"
"Bu sözlerle beni çok tahrik etti, ben "Seni aldattım" demesi üzerine kendimi kaybettim. Kendisiyle itişip kakıştık bu esnada yere düşerek kafasını kaldırıma vurdu. Senem benim üzerime geldi bu yüzden kendisini ittirdim. Bana seni öldürücem dedi ve kolunda çanta olduğu için çanta içerisinden silah çıkarıp beni öldürebileceğini düşünerek kendisini bıçakladım. Kendisinin beni aldattığına dair herhangi bir durum söz konusu olmamıştı. Ben kendisini birisiyle birlikte görmedim. Kendisine kaç kez bıçak darbesi vurduğumu bilmiyordum"
PES DEDİRTEN SAVUNMA
Koca Kıvrak'ın telefon kayıtlarında "eşimin kusurlu olması için ne yapma..."," barodan avukat nasıl bulunur..." şeklinde aramalar yaptığı tespit edildi. Cani Kıvrık bu soru üzerine "Her vatandaş bunları aratabilir, ben de bu nedenle arattım, söyleyeceklerim bundan ibarettir" dedi.
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