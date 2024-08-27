Muğla’da Senem Kıvrık cinayetinde kan donduran detay! Katil kocanın planı ortaya çıktı

Cani kocanın ifadesinin devamı şu şekilde:

"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNEREK BIÇAKLADIM"

"Bu sözlerle beni çok tahrik etti, ben "Seni aldattım" demesi üzerine kendimi kaybettim. Kendisiyle itişip kakıştık bu esnada yere düşerek kafasını kaldırıma vurdu. Senem benim üzerime geldi bu yüzden kendisini ittirdim. Bana seni öldürücem dedi ve kolunda çanta olduğu için çanta içerisinden silah çıkarıp beni öldürebileceğini düşünerek kendisini bıçakladım. Kendisinin beni aldattığına dair herhangi bir durum söz konusu olmamıştı. Ben kendisini birisiyle birlikte görmedim. Kendisine kaç kez bıçak darbesi vurduğumu bilmiyordum"

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Koca Kıvrak'ın telefon kayıtlarında "eşimin kusurlu olması için ne yapma..."," barodan avukat nasıl bulunur..." şeklinde aramalar yaptığı tespit edildi. Cani Kıvrık bu soru üzerine "Her vatandaş bunları aratabilir, ben de bu nedenle arattım, söyleyeceklerim bundan ibarettir" dedi.