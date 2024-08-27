27 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Cezaevinden izinli çıktı babasını öldürdü!

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 20:35
ABONE OL
Cezaevinden izinli çıktı babasını öldürdü!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dehşet bir olay yaşandı. 19 yaşındaki hükümlü cezaevinden izinli çıktı ve babasını silahla vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından şüpheli ve annesi gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör