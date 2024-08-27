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Mezarlıkta dehşet! Poşete sarılı halde bebek cesedi bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 16:14
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Mezarlıkta dehşet! Poşete sarılı halde bebek cesedi bulundu

Elazığ'da bulunan bir mezarlıkta poşete sarılmış bir bebek cesedi bulundu. Yeni doğmuş olduğu belirlenen bebeğin cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Elazığ'da Harput Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa gömülü, poşete sarılmış yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Harput Mahallesi Mezarlığı'na ziyaret için giden bir kişi, bir mezarın yanında bulunan toprağın kazıldığını fark etti. Durumdan şüphelenen kişi, mezarlıklar müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, toprağa gömülü, poşete sarılmış yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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