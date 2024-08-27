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Araç içinde ateşlenen silahtan çıkan mermi başka bir araca isabet etti: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 16:10
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Araç içinde ateşlenen silahtan çıkan mermi başka bir araca isabet etti: 2 yaralı

Başkentte otomobilinin içinde ateşlenen silahtan çıkan mermi yoldan geçen kamyonetteki iki kişiye isabet etti.

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