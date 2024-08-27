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Mersin'de kaçak kazı yapanlar yakalandı! 11 gözaltı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 11:17
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Mersin’de kaçak kazı yapanlar yakalandı! 11 gözaltı

Mersin'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.

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