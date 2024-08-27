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Adana'da operasyon! 34 ruhsatsız silah ele geçirildi

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 11:16
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Adana’da operasyon! 34 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin geçen haftaki operasyon ve denetimlerinde 34 ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 201 kişiyi de yakaladı.

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