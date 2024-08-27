Günlerdir kayıp olan Narin’in annesi isyan etti: Sabahın köründe arayıp ’Narin ölmüş’ diyerek geçiyorlar...





"BÜTÜN AİLEM MAHVOLDU. DİYEMİYORUZ BU YAPTI, ŞU YAPTI"

"Kendimizi sorguluyoruz, bakıyoruz kendimizde bir şey bulamıyoruz" diyen anne Güran, "Kadın erkek kim olursa yalvarıyorum, Türkiye'nin önünde yalvarıyorum kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak. Bütün ailem mahvoldu. Diyemiyoruz bu yaptı, şu yaptı, sen kimsin? Dünya malı istiyorsan elimizden ne gelirse, yatağımızı satarız sana veririz sana o parayı. Dünya malı Narin'den daha mı kıymetli. Beni bir kağıda bırakma bir ömür. Gücüm kalmadı. 5 oğlum var, tek kızım var. Eğer bu kimse biliyor ben ona düşkünüm" şeklinde konuştu.

Okulların açılmasına da az kaldığını söyleyen anne Güran, "Bütün çocuklar kapımın önünden gidiyor. Okul karşımda, Narin olmaz ise yaşayamam. Babası dağ gibi düştü, ağabeyi askere gidiyordu, bize zehir ettiler. Bizi sorun, biz böyle bir aile değiliz. Kime zararımız var. Her yere sorun, ailem çok tatlı, ailemiz her gün barışa gidiyor. Narin karşıma çıksa, o kadar ki acı gördüm ben, o adam da olsa kadın da olsa ona teşekkür edeceğim. Güzel bir mevlit vereceğim. Kayınımın düğünü yapılacak ve Türkiye'nin önünde kızımla çiftetelli oynayacağım" diye konuştu.