Mangal keyfi 400 bin liraya patladı! Elleriyle altınları hırsıza götürdüler





"MAĞDUR OLDUK"

Salih Karabudak, mangal keyfinin pahalıya patladığını anlatarak, "Buraya mangal yapmaya geldik. Çok kalabalıktık, hemen arabanın yanında yemek yiyorduk. Sonradan yanımıza bir araç geldi ama çok fazla durmadı gitti. Akşam ise biz çantaların olmadığını fark ettik. Çantada yüklü miktarda ziynet eşyaları ve cep telefonları vardı. Hepsi gitti. Polis geldi, parmak izi aldılar ama herhangi bir sonuç çıkmadı. Herhangi bir görgü tanığı, kamera olmadığı için onlar da yardımcı olamıyorlar. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Çocuklarımızla, ailemizle buraya geliyoruz fakat hiçbir şekilde burada kamera yok. Mağdur olduk" ifadelerini kullandı.