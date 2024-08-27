Borsada düşüş sürecek mi? İşte 27 Ağustos 2024 açılış puanı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 düşüşle 9.561,73 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,03 puan ve yüzde 0,04 azalışla 9.561,73 puana indi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,34 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 1,47 ile spor oldu.