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Kırklareli'nde göçmen operasyonu! 27 düzensiz göçmen yakalandı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 09:35
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Kırklareli’nde göçmen operasyonu! 27 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 27 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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