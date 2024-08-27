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Küçükçekmece’deki trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 06:20
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Küçükçekmece’deki trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Küçükçekmece D-100 karayolu Edirne istikametinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

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