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Helikopter tespit etti Çanakkale Ayvacık açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 09:33
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Helikopter tespit etti Çanakkale Ayvacık açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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