Diyarbakır’da cezaevinden çıkan babasını öldüren genç annesiyle birlikte tutuklandı

Bünyamin Sargül ile oğlu Hasan ve eşi Aydan arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan, babası Bünyamin Sargül'e pompalı tüfekle ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.