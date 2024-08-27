Diyarbakır'da cezaevinden çıkan babasını öldüren genç annesiyle birlikte tutuklandı
Ergani ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Bünyamin Sargül (40), oğlu Hasan Sargül (18) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili Hasan Sargül ile annesi Aydan Sargül, tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Pınarkaya Mahallesi'nde meydana geldi. 15 aydır Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü Bünyamin Sargül, izinli olarak çıkarak evine geldi.
Bünyamin Sargül ile oğlu Hasan ve eşi Aydan arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan, babası Bünyamin Sargül'e pompalı tüfekle ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolünde, Bünyamin Sargül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bünyamin Sargül'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Pınarkaya Mahallesi'nde defnedildi. Oğlu Hasan ve eşi Aydan Sargül ise gözaltına alındı.
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