28 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Diyarbakır'da cezaevinden çıkan babasını öldüren genç annesiyle birlikte tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 27.08.2024 23:16 Güncelleme: 27.08.2024 23:17
ABONE OL
Diyarbakır’da cezaevinden çıkan babasını öldüren genç annesiyle birlikte tutuklandı

Ergani ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Bünyamin Sargül (40), oğlu Hasan Sargül (18) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili Hasan Sargül ile annesi Aydan Sargül, tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Pınarkaya Mahallesi'nde meydana geldi. 15 aydır Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü Bünyamin Sargül, izinli olarak çıkarak evine geldi.

Bünyamin Sargül ile oğlu Hasan ve eşi Aydan arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan, babası Bünyamin Sargül'e pompalı tüfekle ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde, Bünyamin Sargül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bünyamin Sargül'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Pınarkaya Mahallesi'nde defnedildi. Oğlu Hasan ve eşi Aydan Sargül ise gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bünyamin ve Aydan çiftinin 9 çocuğundan 8'inin devlet koruması altında olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör