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Kaçak kazıyla define arayan 11 kişiye suçüstü! Çok sayıda malzemeye el konuldu...

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 10:47
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Kaçak kazıyla define arayan 11 kişiye suçüstü! Çok sayıda malzemeye el konuldu...

Mersin’de, kaçak kazı yaparak define arayan 11 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Operasyon sırasında kaçak kazılarda kullanılan çok sayıda malzemeye de polis tarafından el konuldu. İşte detaylar...

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