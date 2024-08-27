İstanbul’da sokak ortasında kadına şiddet! Yumrukladı, sürükledi yetmedi sopayla dövdü | Dehşet anları kamerada

Avcılar'da bir kadın yol ortasında ve otomobil içerisinde dakikalarca tekme, yumruk ve sopayla dövülerek yerde sürüklendi. Kadına şiddete tepki gösteren bir kişinin de darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilden inen aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grup bilinmeyen bir nedenle yakınları olduğu iddia edilen bir kadınla tartışmaya başladı.