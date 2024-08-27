İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet! Yumrukladı, sürükledi yetmedi sopayla dövdü | Dehşet anları kamerada
İstanbul Avcılar'da bir şahıs, sokak ortasında ve otomobil içerisinde kadın dövdü. Kadına dakikalarca tekme, yumruk ve sopa ile saldıran şahıs araya girmek isteyenleri de engelledi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, saldırıya uğrayan kadın "Anne" diye bağırarak ağlamaya başladı.
Avcılar'da bir kadın yol ortasında ve otomobil içerisinde dakikalarca tekme, yumruk ve sopayla dövülerek yerde sürüklendi. Kadına şiddete tepki gösteren bir kişinin de darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilden inen aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grup bilinmeyen bir nedenle yakınları olduğu iddia edilen bir kadınla tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen olayda tartışmaların hedefindeki kadın şiddete uğrayınca 'Anne' diye bağırmaya başladı.
Kadın arbede sırasında yere düşerken, bir başka kadın darbedilen kadınla bir kişiyi telefonda görüştürmeye çalıştı.Kısa süren telefon görüşmesinin ardından kadına şiddet devam etti.
YERDE SÜRÜKLENDİ; DEFALARCA YUMRUKLANDI
Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Yumruk ve tokat atarak kadına saldıran şüpheli, yerde sürüklediği kadını otomobile götürdü. Şiddet burada da devam etti.
Otomobilde defalarca yumruklanan kadın kendini savunmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Dakikalarca süren şiddet sırasında trafikte ilerleyen sürücülerin duruma müdahale etmemesi dikkat çekti. Yoldan geçen bir polis aracının da kadına şiddeti fark etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.
KARŞI ÇIKAN KİŞİYİ DE DARBETTİLER
Bir süre sonra kadının darbedildiğini fark eden bir adam grubun yanına geldi. Kadına şiddet gösteren kişi bu kez duruma tepki gösteren adama saldırdı. Sopalar ve taşların konuştuğu kavga anları cep telefonıu kamerasına yansıdı.Kadının şiddete uğramasına tepki gösteren adam, bu kez kalabalık grubun hedefi oldu.
Bu sırada şiddet gören kadın kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, iki taraf arasındaki kavga uzun süre devam etti. Zaman zaman trafikteki araçların arasında devam eden kavga sırasında duruma tepki gösteren kişi sopa ve yumrukların hedefi olurken, kendini elindeki taşla savunmaya çalıştı. Kavganın sona ermesinin ardından kadını darbeden adam otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asla kilo veremiyorum derken bu yöntemle 75 kilo verdi! 37'lik kadının sıfır beden olma sırrı çıktı: "Her gün sayarak..."
- AJET 590 TL UCUZA BİLET KAMPANYASI 2024 | AJET yurtiçi ucuza uçak bileti satışı başladı, ne zamana kadar? Hangi tarihlerde geçerli?
- Galatasaray - Young Boys maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? GS Young Boys maçı şifresiz mi?
- Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…
- B sınıfı ehliyeti olana yeni düzenleme: Artık araç kullanamayacaklar... Şartları değişiyor!
- DGS sonuçları BUGÜN AÇIKLANIR MI? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, son durum ne? ÖSYM AİS sonuç sayfası
- HAVA DURUMU | İstanbul'da beklenen sağanak başladı! Uyarılar peş peşe gelmişti
- Ağustos ayı sonuna kadar budamanız gereken 3 bitki! Seneye şıp diye büyüyecek!
- Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor-FB maçı şifresiz mi?
- Bu kan grubuna sahip olanların zekası fişek gibi çıkıyor: A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0...
- Ve Netleşti: 10.250 TL üstü ve 28.900 TL altı maaş alana yatacak! Liste geldi, 22.000 TL o tarihlerde...
- Topuklarınızdaki çatlakları geçirecek yöntem! Bir haftada 1-2 kere yapmanız yeterli: Lokum gibi olacak!