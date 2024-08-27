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İzmir'de baba vahşeti! 3 çocuğunu öldürüp kendini yaraladı | A Haber görüntüledi geriye acı detaylar kaldı...

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 11:04 Güncelleme: 27.08.2024 12:36
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İzmir’de baba vahşeti! 3 çocuğunu öldürüp kendini yaraladı | A Haber görüntüledi geriye acı detaylar kaldı...

Son dakika haberine göre İzmir'de bir baba 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp intihara kalkıştı. Evlatlarını öldüren baba ve bir çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Babanın çocuklarını vurduktan sonra bir yakınlarını arayarak, yerini söylediği öğrenildi. A Haber ekibi ailenin yaşadığı evi de görüntüledi. Evin duvarlarında hayatını kaybeden çocukların çizdiği resimler kaldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde Vesih Şimşek (45), tabancayla 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu. Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek yaşamını yitirdi, Vesih ile Hiranur Şimşek ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Merkez 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesih Şimşek, çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek'i kendine ait zeytinliğe getirdi.

Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti.

Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı.

Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Vesih ve Hiranur Şimşek ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili detayları aktaran A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Üzücü olay sabah 09:30 civarında Altındağ semtinde meydana geldi. Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü. Birini de yaraladı. Kendisini de yaraladı. Baba ve çocuk şuanda hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

A Haber ekibi ailenin yaşadığı evi görüntülediA Haber ekibi ailenin yaşadığı evi görüntüledi

İzmir'deki vahşetin ardından A Haber muhabiri Sefer Ayçe, olayla ilgili detayları canlı yayında anlatırken; ailenin yaşadığı eve de girdi. Evin duvarlarında ölen çocuklardan geriye çizdikleri resimler kaldı.

https://www.ahaber.com.tr/video/yasam-videolari/cocuklarini-tabancayla-vurup-intihara-kalkisti-3-olu-2-yarali

İşte Sefer Ayçe'nin anlattıkları
Bir baba cinnet geçirerek 3 çocuğunun yaşamına son verdi. Vesim Şimşek daha sonra kendisi de intihar girişiminde bulundu. 3 çocuğu da öldü. Şu anda bir çocuğu yaralı. Cemre, Ceylin ve Nira yaşamını kaybetti. Arkamda görmüş olduğunuz evde yaşıyorlardı.

Karısından bayramdan bu yana ayrıydı. Fabrikada çalışıyordu. Çalıştığı fabrikada bir iş kazası geçirdi. İş kazası geçirdikten sonra da evinde tedavi görüyordu.

İşte bu evden çocuklarını sabah saatlerinde aldı Vesim Şimşek. Çocuklarını aldıktan sonra dağa doğru onları götürdü. Ve ne yazık ki orada hepsine ateş etti. Yaralı Hiranur da entübe edildi.

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