İzmir’de baba vahşeti! 3 çocuğunu öldürüp kendini yaraladı | A Haber görüntüledi geriye acı detaylar kaldı...

A Haber ekibi ailenin yaşadığı evi görüntüledi

İzmir'deki vahşetin ardından A Haber muhabiri Sefer Ayçe, olayla ilgili detayları canlı yayında anlatırken; ailenin yaşadığı eve de girdi. Evin duvarlarında ölen çocuklardan geriye çizdikleri resimler kaldı.

https://www.ahaber.com.tr/video/yasam-videolari/cocuklarini-tabancayla-vurup-intihara-kalkisti-3-olu-2-yarali

İşte Sefer Ayçe'nin anlattıkları

Bir baba cinnet geçirerek 3 çocuğunun yaşamına son verdi. Vesim Şimşek daha sonra kendisi de intihar girişiminde bulundu. 3 çocuğu da öldü. Şu anda bir çocuğu yaralı. Cemre, Ceylin ve Nira yaşamını kaybetti. Arkamda görmüş olduğunuz evde yaşıyorlardı.