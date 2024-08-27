İzmir'de baba vahşeti! 3 çocuğunu öldürüp kendini yaraladı | A Haber görüntüledi geriye acı detaylar kaldı...
Son dakika haberine göre İzmir'de bir baba 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp intihara kalkıştı. Evlatlarını öldüren baba ve bir çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Babanın çocuklarını vurduktan sonra bir yakınlarını arayarak, yerini söylediği öğrenildi. A Haber ekibi ailenin yaşadığı evi de görüntüledi. Evin duvarlarında hayatını kaybeden çocukların çizdiği resimler kaldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde Vesih Şimşek (45), tabancayla 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu. Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek yaşamını yitirdi, Vesih ile Hiranur Şimşek ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Merkez 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesih Şimşek, çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek'i kendine ait zeytinliğe getirdi.
Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti.
Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı.
Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Vesih ve Hiranur Şimşek ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konuyla ilgili detayları aktaran A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Üzücü olay sabah 09:30 civarında Altındağ semtinde meydana geldi. Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü. Birini de yaraladı. Kendisini de yaraladı. Baba ve çocuk şuanda hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.
İzmir'deki vahşetin ardından A Haber muhabiri Sefer Ayçe, olayla ilgili detayları canlı yayında anlatırken; ailenin yaşadığı eve de girdi. Evin duvarlarında ölen çocuklardan geriye çizdikleri resimler kaldı.
https://www.ahaber.com.tr/video/yasam-videolari/cocuklarini-tabancayla-vurup-intihara-kalkisti-3-olu-2-yarali
İşte Sefer Ayçe'nin anlattıkları
Bir baba cinnet geçirerek 3 çocuğunun yaşamına son verdi. Vesim Şimşek daha sonra kendisi de intihar girişiminde bulundu. 3 çocuğu da öldü. Şu anda bir çocuğu yaralı. Cemre, Ceylin ve Nira yaşamını kaybetti. Arkamda görmüş olduğunuz evde yaşıyorlardı.
Karısından bayramdan bu yana ayrıydı. Fabrikada çalışıyordu. Çalıştığı fabrikada bir iş kazası geçirdi. İş kazası geçirdikten sonra da evinde tedavi görüyordu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asla kilo veremiyorum derken bu yöntemle 75 kilo verdi! 37'lik kadının sıfır beden olma sırrı çıktı: "Her gün sayarak..."
- AJET 590 TL UCUZA BİLET KAMPANYASI 2024 | AJET yurtiçi ucuza uçak bileti satışı başladı, ne zamana kadar? Hangi tarihlerde geçerli?
- Galatasaray - Young Boys maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? GS Young Boys maçı şifresiz mi?
- Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…
- B sınıfı ehliyeti olana yeni düzenleme: Artık araç kullanamayacaklar... Şartları değişiyor!
- DGS sonuçları BUGÜN AÇIKLANIR MI? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, son durum ne? ÖSYM AİS sonuç sayfası
- HAVA DURUMU | İstanbul'da beklenen sağanak başladı! İstiklal Caddesi ve Mısır Çarşısı göle döndü | İşte görüntüler
- Ağustos ayı sonuna kadar budamanız gereken 3 bitki! Seneye şıp diye büyüyecek!
- Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor-FB maçı şifresiz mi?
- Bu kan grubuna sahip olanların zekası fişek gibi çıkıyor: A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0...
- Ve Netleşti: 10.250 TL üstü ve 28.900 TL altı maaş alana yatacak! Liste geldi, 22.000 TL o tarihlerde...
- Topuklarınızdaki çatlakları geçirecek yöntem! Bir haftada 1-2 kere yapmanız yeterli: Lokum gibi olacak!