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İznik'te korkutan orman yangını

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 27.08.2024 16:05
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İznik’te korkutan orman yangını

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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