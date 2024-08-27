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Eyüpsultan’da domuz sürüsü yol kenarına indi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 16:06
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Eyüpsultan’da domuz sürüsü yol kenarına indi

Eyüpsultan’da askeri bölgeden anayol kenarına inen çok sayıda yaban domuzu yoldan geçen araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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