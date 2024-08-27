Bekir Yunus Uçar dualarla uğurlandı! Konuşurken gözyaşlarını tutamadılar
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak da katıldı.
Geçirdiği kalp krizi sonrası 51 yaşında hayatını kaybeden eski vaiz ve hocalardan Timur Taş Uçar'ın oğlu Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı.
Fatih Camiine getirilen cenazenin başında taziyeleri eşi Kamile Uçar, kardeşi Yusuf Uçar ile oğlu Burak Uçar kabul etti.
Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Türkiye Motosiklet Federasyon as Başkanı Mahmut Nedim Akülke, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Türkiye Motosikletliler Platform Başkanı Zafer Fatih Özsoy, Milli sporcu Kenan Sofuoğlu ve spor dünyasının tanınan simaları, yakınları ve sevenleri katıldı.
Cenazede konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmet Nedim Akülke, "Başkanımızın genç yaşta hayatını kaybetmesi ile kelimelerimiz kifayetsiz kalıyor. Önemli bir spor adamını kaybettik. Gençlerin spora kazandırılması için çok önemli çalışmaları oldu. Allah rahmet eylesin" dedi.
AK Parti eski 27.dönem milletvekili ve Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu, "Çok değerli bir abimizdi. Yeni sporcular yetiştirmek için çok çalışırdı. Her aradığımızda mutlaka dönerdi ve elinden geleni yapardı. Kalp krizi önemli bir spor insanını hayattan kopardı. Spor camiası için büyük bir kayıptır" şeklinde konuştu.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan ise, "Gerçekten büyük bir kayıp. Öncelikle ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Yirmi yılı aşkın süredir birlikte çalıştık, en ufak bir kırgınlığımız olmadı. Bütün camiayla barışıktı, çocukla çocuk, büyükle büyük oldu. Sporun gelişmesi adına ne yapılması gerekiyorsa, yaptı. Onun sayesinde bugün dünya arenasında birçok sporcumuz yarışıyor ve yarışmaya devam edecek. O huzur içinde yattığı sürece, bu çocuklar onu yad edecek. Söylenecek fazla bir şey yok, çok ani ve genç bir ölüm. Kalp durması sonucu vefat etti. Hepimiz şoktayız" ifadelerini kullandı.
Uçar'ın naaşı, Fatih Camiinde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrasında babası vaiz hoca Timur Taş Uçar'ın yattığı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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