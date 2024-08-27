Bekir Yunus Uçar dualarla uğurlandı! Konuşurken gözyaşlarını tutamadılar

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan ise, "Gerçekten büyük bir kayıp. Öncelikle ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Yirmi yılı aşkın süredir birlikte çalıştık, en ufak bir kırgınlığımız olmadı. Bütün camiayla barışıktı, çocukla çocuk, büyükle büyük oldu. Sporun gelişmesi adına ne yapılması gerekiyorsa, yaptı. Onun sayesinde bugün dünya arenasında birçok sporcumuz yarışıyor ve yarışmaya devam edecek. O huzur içinde yattığı sürece, bu çocuklar onu yad edecek. Söylenecek fazla bir şey yok, çok ani ve genç bir ölüm. Kalp durması sonucu vefat etti. Hepimiz şoktayız" ifadelerini kullandı.