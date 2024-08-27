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Fatih'te 50 yıllık binada çökme! 4. kattaki genç kız alt kata düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 27.08.2024 21:50 Güncelleme: 27.08.2024 22:41
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Fatih’te 50 yıllık binada çökme! 4. kattaki genç kız alt kata düştü

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 50 yıllık bir binanın içerisinde çökme meydana geldi. Binanın 4. katının tabanında meydana gelen çökme sonucu bir genç kız alt kata düşerek yaralandı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın içinde akşam saatlerinde kısmi çökme meydana geldi.

Binanın 4. katının tabanında meydana gelen çökme sonucu Eda Maden isimli genç kız, evinden alt kata düşerek yaralandı.

Yaralı kız sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye kaldırılırken, çöken bina ve yanında bulunan 2 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.

3 binadan toplam 35 kişinin tahliye edildiği kısmi çökmeye ilişkin ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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