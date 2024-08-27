Fatih'te 50 yıllık binada çökme! 4. kattaki genç kız alt kata düştü
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 50 yıllık bir binanın içerisinde çökme meydana geldi. Binanın 4. katının tabanında meydana gelen çökme sonucu bir genç kız alt kata düşerek yaralandı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın içinde akşam saatlerinde kısmi çökme meydana geldi.
Binanın 4. katının tabanında meydana gelen çökme sonucu Eda Maden isimli genç kız, evinden alt kata düşerek yaralandı.
Yaralı kız sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye kaldırılırken, çöken bina ve yanında bulunan 2 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.
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