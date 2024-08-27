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Kayıp adamdan acı haber

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 16:27
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Kayıp adamdan acı haber

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün kaybolan 60 yaşındaki adamdan acı haber geldi.

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