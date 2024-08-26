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Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 01:43
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Zonguldak’ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Ekipler yaralılara müdahalelerin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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