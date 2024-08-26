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İstanbul'da valeler ile sürücü arasında tekmeli tokatlı kavga

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 06:15 Güncelleme: 26.08.2024 06:22
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İstanbul’da valeler ile sürücü arasında tekmeli tokatlı kavga

İstanbul Tuzla'da bir mekanın valeleri ile araç sürücüsü arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönerken, o anlar kameralara yansıdı.

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