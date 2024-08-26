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Burdur’da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 01:15
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Burdur’da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Devrilen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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