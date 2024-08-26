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Zonguldak'ta orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 15:21
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Zonguldak’ta orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde öğle saatlerinde sebebi bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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