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Yıldırım bağ evine isabet etti! Ev kullanılmaz hale geldi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 15:32 Güncelleme: 26.08.2024 15:34
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Yıldırım bağ evine isabet etti! Ev kullanılmaz hale geldi

Bartın'ın Kuruçalişe ilçesinde Selahattin Küheylan'a ait olan fındık bahçesindeki bir ev, yıldırım düşmesi sonucu alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.

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