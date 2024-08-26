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Karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.08.2024 14:21 Güncelleme: 26.08.2024 14:21
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Karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı

Gaziantep'in Araban ilçesinde düğüne gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

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