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Yüksekova'da sosyal medya bağımlılığına dikkat çekildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 16:15
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Yüksekova’da sosyal medya bağımlılığına dikkat çekildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde, “Sosyal medyadan sosyal meydana” çerçevesinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

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