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Motosiklet sürücüsü ve yolcu ölümden kılpayı kurtuldu kamyonet sürücüsü firar etti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 16:16
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Motosiklet sürücüsü ve yolcu ölümden kılpayı kurtuldu kamyonet sürücüsü firar etti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Motoskilet sürücüsünün ölümden kılpayı kurtulduğu anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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