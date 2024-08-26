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Türk Yıldızları 30 Ağustos’ta Ankara semalarında olacak

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 16:13
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Türk Yıldızları 30 Ağustos’ta Ankara semalarında olacak

Türk Yıldızları akrobasi takımı 30 Ağustos’ta Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

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