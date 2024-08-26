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Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan şüpheli yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 13:18
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Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan şüpheli yakalandı

Malatya’da bir yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan şüpheli şahsın valizinde yapılan aramada, 27 kilo 922 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

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