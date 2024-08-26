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Ankara'da Toptancı Hali'nde silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 13:20
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Ankara’da Toptancı Hali’nde silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da, Yenimahalle Toptancı Hali'nde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Katil zanlısı Fırat K. yakalanırken, silahlı kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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