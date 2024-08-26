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Ağrı Dağı dağcıları ağırlamaya devam ediyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 13:16
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Ağrı Dağı dağcıları ağırlamaya devam ediyor

Birçok farklı ülkeden gelip Ağrı Dağı’na çıkmak için buluşan yabancı turistler kar, sis ve fırtınaya rağmen zirve yaptı.

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