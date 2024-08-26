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Pendik’te kuyuya düşen inşaat işçisinin kurtarılma anı kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 15:34
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Pendik’te kuyuya düşen inşaat işçisinin kurtarılma anı kamerada

Pendik’te inşaat şantiyesinde bulunan kuyuya düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vücudunda kırıklar olan şahıs hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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